Паулу Соуза стал новым главным тренером «Салернитаны»

«Салернитана» на официальном сайте объявила о назначении Паулу Соузы на пост главного тренера команды. Он сменил Давиде Никола, уволенного 15 февраля.

Итальянский клуб заключил с 52-летним португальцем контракт, рассчитанный до конца сезона.

Последним местом работы Соузы был «Фламенгу», который он покинул в июне 2022 года. Также ранее он работал со сборной Польши, «Бордо», «Фиорентиной», «Базелем», «Лестером», «Суонси» и «КПР».

«Салернитана» идет на 16-м месте в турнирной таблице серии А. После 22 туров у команды 21 очко.