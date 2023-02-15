Мостовой: «Если «Торино» выкупит права на Миранчука — правильно сделает»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Торино» сделает правильное решение, если выкупит у «Аталанты» права на россиянина Алексея Миранчука.

«Это правильное решение. Ясно, что «Аталанта» по имени выше, чем «Торино», но мы же видим, что Миранчук стал основным игроком только в Турине. Им там, вроде, все довольны. Если «Торино» выкупит контракт — правильно сделает. Будет ли он еще прогрессировать? Конечно, у него еще вся жизнь впереди и большая футбольная карьера. Когда у него не получилось в «Аталанте», я говорил, что ему не нужно уезжать в Россию. Видите: остался, прогрессирует, заиграл нормально», — цитирует Мостового «КП Спорт».

Сегодня, 15 февраля, итальянское издание Tuttosport сообщило, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой» о выкупе прав на Миранчука, который находится в аренде до конца сезона.

Миранчук перешел в «Торино» на правах аренды в августе 2022 года, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 18 матчах за команду.