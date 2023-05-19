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Сегодня, 16:24

Спаллетти хочет покинуть «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лучано Спаллетти.
Фото AFP

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может уйти из команды, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, у 64-летнего специалиста испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио де Лаурентисом. Ранее сообщалось, что Спаллетти хочет увеличения своей зарплаты в полтора раза. Ранее контракт со Спаллетти автоматически продлился до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, но он настроен на уход из клуба.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Агент Миранчука ответил на вопрос о возвращении игрока в состав: «Пока болевые ощущения присутствуют»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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38 тур
19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 - : -
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 - : -
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 - : -
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 - : -
21.05 13:30
Лечче – Специя
 - : -
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 - : -
21.05 19:00
Наполи – Интер
 - : -
21.05 21:45
Удинезе – Лацио
 - : -
22.05 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
22.05 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 33 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
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