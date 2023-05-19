Спаллетти хочет покинуть «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может уйти из команды, утверждает Corriere dello Sport.
По информации источника, у 64-летнего специалиста испортились отношения с владельцем «Наполи» Аурелио де Лаурентисом. Ранее сообщалось, что Спаллетти хочет увеличения своей зарплаты в полтора раза. Ранее контракт со Спаллетти автоматически продлился до 2024 года, но Де Лаурентис хотел предложить тренеру более длительное соглашение, но он настроен на уход из клуба.
В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.
Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|
2
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|
3
|Интер
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|
4
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|
5
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|
6
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|
7
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|
8
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|
9
|Монца
|35
|13
|10
|12
|44-45
|49
|
10
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|
11
|Болонья
|35
|12
|11
|12
|43-44
|47
|
12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|
13
|Сассуоло
|35
|12
|8
|15
|43-54
|44
|
14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|
15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|
16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|
17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|
18
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|
19
|Кремонезе
|35
|4
|12
|19
|31-61
|24
|
20
|Сампдория
|35
|3
|9
|23
|21-62
|18
|19.05
|21:45
|
Сассуоло – Монца
|- : -
|20.05
|16:00
|
Кремонезе – Болонья
|- : -
|20.05
|19:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Милан – Сампдория
|- : -
|21.05
|13:30
|
Лечче – Специя
|- : -
|21.05
|16:00
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|21.05
|19:00
|
Наполи – Интер
|- : -
|21.05
|21:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|22.05
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|22.05
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|21
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|33
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|26
|1
|0