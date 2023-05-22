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Сегодня, 15:44

«Наполи» объявит об уходе Спаллетти после последнего матча сезона

Виктория Кравченко
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Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет свой пост по окончании текущего сезона серии A из-за ссоры с руководством, пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, Спаллетти покинет пост главного тренера «Наполи» после матча 38-го тура серии А против «Сампдории» из-за конфликта с президентом Де Лаурентисом. Игра пройдет 4 июня.

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.

Спаллетти возглавляет неаполитанцев с лета 2021 года. Ранее итальянец тренировал «Интер», «Рому» (дважды), «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию» и «Эмполи».

ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Будущее Миранчука в «Торино» остается неопределенным
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
4
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
5
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
6
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
7
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 1 : 2
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 1 : 5
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 3 : 1
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 5 : 1
21.05 13:30
Лечче – Специя
 0 : 0
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 1 : 1
21.05 19:00
Наполи – Интер
 3 : 1
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Удинезе – Лацио
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Виктор Осимхен

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Наполи

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Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

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