Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:34

Булыкин прокомментировал снятие 10 очков с «Ювентуса»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин отреагировал на решение итальянской прокуратуры лишить «Ювентус» десяти очков в турнирной таблице серии А из-за налоговых махинаций и сокрытия прибыли.

«Конечно, это сильно влияет и психологически, и физически. Все-таки команда бьется за результат и всегда хочет играть в Лиге чемпионов. Во-первых, это дополнительные деньги. Во-вторых, это высокий уровень футбола. В третьих — проверка на профессионализм для футболистов и всех работников клуба. Когда всего этого нет, возникают вопросы и у болельщиков, и у спонсоров, и у руководства, хотя оно само допустило множество ошибок, если прокуратура имеет к ним вопросы. Я не думаю, что кто-то покинет «Ювентус» из-за этого, просто в следующем сезоне клуб с удвоенной энергией будет биться и положит все на алтарь победы для того, чтобы вернуться в Лигу чемпионов и побороться за победу в чемпионате Италии», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

До лишения очков «Ювентус» с 69 очками занимал 2-е место в серии А. Теперь туринский клуб с 59 баллами идет на 7-й строчке за два тура до конца чемпионата Италии.

28 мая «Ювентус» встретится с «Миланом», который расположился на 4-й позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата (64 очка). Начало игры — в 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/23/20501744.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Ювентус
серия А
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не думал, что на такое способен». Медведев покорил Рим и впервые стал чемпионом на грунте
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасперини может заменить Спаллетти на посту главного тренера «Наполи»

Спаллетти сообщил игрокам «Наполи», что покинет клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.05 16:00
Болонья – Наполи
 - : -
28.05 16:00
Фиорентина – Рома
 - : -
28.05 16:00
Интер – Аталанта
 - : -
28.05 16:00
Ювентус – Милан
 - : -
28.05 16:00
Лацио – Кремонезе
 - : -
28.05 16:00
Монца – Лечче
 - : -
28.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
28.05 16:00
Сампдория – Сассуоло
 - : -
28.05 16:00
Специя – Торино
 - : -
28.05 16:00
Верона – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости