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Сегодня, 09:45

Спаллетти оценил игру Осимхена в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру форварда Виктора Осимхена, чей гол принес команде победу над «Ромой» в матче серии А.

«Он умеет применять фирменную смену темпа, свойственную только ему. Он станет феноменальным игроком, когда научится контролировать эмоции.

Он часто пытается все сделать сам, концентрируясь на мяче и воротах, он забывает о товарищах по команде. Но он очень силён физически, а его удар головой — один из лучших, что я видел за всю свою карьеру», — цитирует DAZN Спаллетти.

После 11 туров чемпионата Италии «Наполи» с отрывом лидирует в турнирной таблице.

 
Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Рома
Лучано Спаллетти
0
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Осимхен поделился мнением о победном матче «Наполи» против «Ромы»
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
10
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
11
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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38 тур
21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 1 : 0
22.10 19:00
Милан – Монца
 4 : 1
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 1 : 2
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 2 : 0
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 0 : 2
23.10 21:45
Рома – Наполи
 0 : 1
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 - : -
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 - : -
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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

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Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 10 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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