Погба думал завершить карьеру из-за шантажа со стороны брата
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба мог завершить футбольную карьеры. Об этом сообщает Get French Football News.
По информации источника, такое решение могло быть принято из-за шантажа со стороны его брата.
Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 миллионов евро.
Старшему брату Поля Погба предъявлено обвинение в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре. Все подозреваемые взяты под стражу на время судебного разбирательства.
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|1
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|26
|
3
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|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|
4
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|7
|3
|1
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|24
|
5
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|7
|1
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|22
|
6
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|11
|6
|3
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|21
|
7
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|7
|0
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|21
|
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|5
|4
|2
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|19
|
9
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|
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|
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|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
17
|Лечче
|11
|1
|5
|5
|9-14
|8
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
|9-19
|5
|
19
|Кремонезе
|10
|0
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|6
|9-21
|4
|
20
|Сампдория
|10
|0
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|7
|5-18
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38 тур
|21.10
|21:45
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 0
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Специя
|1 : 0
|22.10
|19:00
|
Милан – Монца
|4 : 1
|22.10
|21:45
|
Фиорентина – Интер
|3 : 4
|23.10
|13:30
|
Удинезе – Торино
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Болонья – Лечче
|2 : 0
|23.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|0 : 2
|23.10
|21:45
|
Рома – Наполи
|0 : 1
|24.10
|19:30
|
Кремонезе – Сампдория
|- : -
|24.10
|21:45
|
Сассуоло – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|10
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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