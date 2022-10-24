Погба думал завершить карьеру из-за шантажа со стороны брата

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба мог завершить футбольную карьеры. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, такое решение могло быть принято из-за шантажа со стороны его брата.

Сообщалось, что брат футболиста Матиа Погба, который входит в эту преступную группу, шантажом вымогает у Поля порядка 13 миллионов евро.

Старшему брату Поля Погба предъявлено обвинение в вымогательстве в составе организованной банды и преступном сговоре. Все подозреваемые взяты под стражу на время судебного разбирательства.