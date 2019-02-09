СМИ: "Рома" собирается утроить зарплату Юндера

"Рома" собирается повысить заработную плату нападающего Дженгиза Юндера. Как сообщает The Sun, данная сумма увеличится втрое.

"Рома" таким образом намерена удержать Юндера в команде. Ранее сообщалось, что на 21-летнего турка претендуют "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Контракт футболиста с "Ромой" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Юндер провел 25 матчей за "Рому", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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