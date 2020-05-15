Sky Sport Italia: несколько клубов серии А отказываются возобновлять тренировки

Некоторые клубы чемпионата Италии выступают против составленного перед возможным возобновлением сезона медицинского протокола, сообщает Sky Sport Iltalia.

Приступать к тренировочному процессу отказываются «Милан», «Интер», «Наполи», «Фиорентина», «Кальяри», «Аталанта», «Верона», «Сампдория» и «Дженоа». Они недовольны пунктом, согласно которому клубы должны будут уйти на 15-дневный карантин при обнаружении коронавируса у футболиста или члена персонала.

Клубы хотят, чтобы медицинский протокол был подобен тому, который утвержден в бундеслиге, где в случае заражения коронавирусом на карантин отправляется только зараженный игрок, а остальные футболисты проходят соответствующие тесты.

Руководство серии А встретится с Федерацией футбола Италии и Федерацией итальянских спортивных медиков 15 мая, чтобы обсудить изменения в протоколе и достичь договоренности с властями.