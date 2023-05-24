Индзаги: «Надеюсь, я смогу подтвердить свою репутацию специалиста по финалам»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финалов, которые предстоят его команде.

«Моя репутация специалиста по финалам? Я надеюсь, что смогу ее подтвердить. Впереди у нас два финала в последних четырех играх. Надеюсь, что традиция продолжится, но я должен поблагодарить ребят. Эта команда прошла через многое в текущем сезоне. Выход в финал Лиги чемпионов был неожиданным для большинства людей, но команда не переставала надеяться на него после жеребьевки», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» сыграет в финале Кубка Италии против «Фиорентины» и в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».