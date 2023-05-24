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Сегодня, 10:28

Ханданович: «Мы играем за «Интер», чтобы завоевывать трофеи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Интера» Самир Ханданович высказался о своем будущем в команде.

38-летний голкипер высутпает за итальянский клуб с 2012 года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона.

«Я не могу подвести итоги сезона для «Интера», потому что он еще не окончен. Оставшиеся матчи будут решающими. Мое будущее? Я еще ничего не знаю, я жду матча, как и все. Мы находимся в «Интере», чтобы поднимать трофеи над головой. В последние годы мы вернули команду в борьбу за то, чего она заслуживает», — приводит слова Хандановича Football Italia.

«Интер» сыграет в финале Кубка Италии против «Фиорентины» и в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Самир Ханданович
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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Сампдория – Сассуоло
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27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
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Специя – Торино
 - : -
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Фиорентина – Рома
 - : -
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 - : -
28.05 13:30
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Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

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И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

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 31 1 6
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