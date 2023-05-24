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Сегодня, 11:02

Бираги: «Я хотел бы увидеть, как Флоренция будет отмечать победу над «Интером»

Виталий Косик
Корреспондент
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Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги поделился ожиданиями от матча с «Интером» в финале Кубка Италии.

«Представляю ли я, как будет отмечать Флоренция победу в Кубке Италии? Я хотел бы увидеть это, а не представлять. У нас всегда была эта поддержка, Флоренция горит энтузиазмом, это витает в воздухе. Мы здесь, мы готовы, мы знаем, что это значит для Флоренции — страстной и еще не привыкшей к победам», — приводит", — приводит слова Бираги Football Italia.

Финальный матч Кубка Италии состоится сегодня, 24 мая, начало — 22.00 мск.

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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
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«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Индзаги: «Надеюсь, я смогу подтвердить свою репутацию специалиста по финалам»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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Сампдория – Сассуоло
 - : -
27.05 16:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
27.05 16:00
Специя – Торино
 - : -
27.05 19:00
Фиорентина – Рома
 - : -
27.05 21:45
Интер – Аталанта
 - : -
28.05 13:30
Верона – Эмполи
 - : -
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Болонья – Наполи
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Булай Диа

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Салернитана

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

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Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

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