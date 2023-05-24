Бираги: «Я хотел бы увидеть, как Флоренция будет отмечать победу над «Интером»

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги поделился ожиданиями от матча с «Интером» в финале Кубка Италии.

«Представляю ли я, как будет отмечать Флоренция победу в Кубке Италии? Я хотел бы увидеть это, а не представлять. У нас всегда была эта поддержка, Флоренция горит энтузиазмом, это витает в воздухе. Мы здесь, мы готовы, мы знаем, что это значит для Флоренции — страстной и еще не привыкшей к победам», — приводит", — приводит слова Бираги Football Italia.

Финальный матч Кубка Италии состоится сегодня, 24 мая, начало — 22.00 мск.