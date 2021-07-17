Шесть игроков «Специи» сдали положительные тесты на коронавирус
19:14
Шесть игроков «Специи» сдали положительные тесты на коронавирус. Также заразился один из членов тренерского штаба, сообщает сайт клуба.
Пока тренировки команды были приостановлены на неопределенное время. Все заболевшие были помещены на карантин и изолированы от остальной команды.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю