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Шесть игроков «Специи» сдали положительные тесты на коронавирус

19:14
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Шесть игроков «Специи» сдали положительные тесты на коронавирус. Также заразился один из членов тренерского штаба, сообщает сайт клуба.

Пока тренировки команды были приостановлены на неопределенное время. Все заболевшие были помещены на карантин и изолированы от остальной команды.

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Иван Шитик все материалы автора

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