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«Наполи» готов обсудить новый контракт с Инсинье

18:53
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«Наполи» готовится провести переговоры относительно продления контракта с нападающим Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport. Неаполитанцы ждут возвращения своего лидера из отпуска, чтобы убедить его остаться.

Проблемой может стать то, что Лоренцо Инсинье хочет увеличение зарплаты, тогда как «Наполи» будет просить своего лидера снизить запросы.

Лоренцо Инсинье в прошлом сезоне провел 48 матчей, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

Действующее соглашение Инсинье с «Наполи» рассчитано до середины 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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