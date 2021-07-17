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Жиру поприветствовал фанатов «Милана»

19:45
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Новичок «Милана» Оливье Жиру обратился к фанатам миланского клуба. «Россонери» купили игрока у «Челси» за 1 миллион евро.

«Приветствую вас, фанаты «Милана»! Я очень горжусь тем, что у меня итальянское происхождение, и мне не терпится начать это захватывающее приключение вместе с вами. Я благодарю Ивана Газидиса, которого я знаю давно, Паоло Мальдини, Фредерика Массара и господина Пиоли за прием. Вперед, «Милан», — написал Жиру в Twitter.

Жиру выступал за «Челси» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за «синих» 31 матч и забил 11 голов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/_OlivierGiroud_/status/1416418217262780423

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