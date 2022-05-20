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Сегодня, 16:30

Серия А, 38-й тур: «Фиорентина» — «Ювентус», «Аталанта» — «Эмполи» и другие матчи

«Фиорентина» сыграет с «Ювентусом» в 38-м туре серии А, «Аталанта» встретится с «Эмполи»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ювентуса».
Фото Reuters
38-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 38-й тур
20 мая, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Рома
Италия. Серия А. 38-й тур
21 мая, 18:15. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А. 38-й тур
21 мая, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Эмполи
Италия. Серия А. 38-й тур
21 мая, 21:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Ювентус
Италия. Серия А. 38-й тур
21 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Верона
Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 13:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
Наполи
Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Сампдория
Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 19:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Милан
Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 22:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
Удинезе
Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 22:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Кальяри
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 37 20 10 7 57-35 70
5
 Лацио 37 18 9 10 74-55 63
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 37 18 5 14 57-51 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Сампдория 37 10 6 21 46-60 36
16
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 - : -
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 - : -
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 - : -
21.05 21:45
Лацио – Верона
 - : -
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
22.05 13:30
Специя – Наполи
 - : -
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 - : -
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 - : -
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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