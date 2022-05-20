Серия А, 38-й тур: «Фиорентина» — «Ювентус», «Аталанта» — «Эмполи» и другие матчи

«Фиорентина» сыграет с «Ювентусом» в 38-м туре серии А, «Аталанта» встретится с «Эмполи»