У Пиоли украли медаль во время празднования чемпионства «Милана»

У главного тренера «Милана» Стефано Пиоли украли золотую медаль серии А.

«У меня украли чемпионскую медаль, кто-то сорвал ее у меня с шеи. Если я могу обратиться с просьбой вернуть ее, буду благодарен, другой у меня нет», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне 2010/11.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.