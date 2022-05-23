«Кальяри» сыграл вничью с «Венецией» и вылетел из серии А. «Салернитана» сохранила прописку

«Кальяри» сыграл вничью с «Венецией» в чемпионате Италии

«Кальяри» в гостях сыграл вничью с «Венецией» в матче 38-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Таким образом, хозяева набрали 27 очков и заняли последнее место в турнирной таблице. «Кальяри» — 18-ю строчке, набрав 30 очков.

Подопечные Алессандро Агостини вылетели из серии А впервые с 2015 года.

«Удинезе» разгромил «Салернитану» — 4:0.

В составе гостей забивали Жерар Деулофеу, Илия Несторовски, Дестини Удогие и Роберто Перейра, который мог оформить дубль, но не реализовал пенальти на 45+6-й минуте встречи.

Таким образом, «Салернитана» сохранила прописку в серии А, имея 31 очко. «Удинезе» с 47 очками на 12-й строчке.