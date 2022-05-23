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«Кальяри» сыграл вничью с «Венецией» и вылетел из серии А. «Салернитана» сохранила прописку

«Кальяри» сыграл вничью с «Венецией» в чемпионате Италии
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«Кальяри» в гостях сыграл вничью с «Венецией» в матче 38-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Таким образом, хозяева набрали 27 очков и заняли последнее место в турнирной таблице. «Кальяри» — 18-ю строчке, набрав 30 очков.

Подопечные Алессандро Агостини вылетели из серии А впервые с 2015 года.

«Удинезе» разгромил «Салернитану» — 4:0.

В составе гостей забивали Жерар Деулофеу, Илия Несторовски, Дестини Удогие и Роберто Перейра, который мог оформить дубль, но не реализовал пенальти на 45+6-й минуте встречи.

Таким образом, «Салернитана» сохранила прописку в серии А, имея 31 очко. «Удинезе» с 47 очками на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 22:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:0
Кальяри
Венеция
Мяенпя Свобода Кальдара Чеккарони Матею Ампаду Хапс Кюизанс (Тессманн, 74) Чрнигой (Фьордилино, 55) Перец (Леал, 89) Йонсен (Микаэльссон, 73)
Кальяри
Краньо Белланова Альтаре Ликояннис (Рог, 34) Чеппителли (Ловато, 58) Карбони Дейола (Марин, 58) Нандес Грасси (Перейро, 80) Жоау Педру Паволетти (Бальде, 80)
Предупреждения
Чеппителли 37’, Нандес 59’, Альтаре 90+3’
Судьи
Мареска (Италия)
Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 22:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:4
Удинезе
Голы
Деулофеу, 6 (0:1), Несторовски, 34 (0:2), Удогие, 42 (0:3), Перейра, 57 (0:4)
Нереализованный пенальти
Перейра 45
Салернитана
Белец Руджери (Кулибали, 46) Фасио Дьембер (Рибери, 63) Маццокки Бохинен (Кастанос, 62) Радованович Кулибали (Зортеа, 46) Бонаццоли Верди (Перотти, 62) Джурич
Удинезе
Паделли Перес Удогие (Соппи, 67) Молина Найтинк Бекао (Бенкович, 87) Макенго Уоллас Перейра (Пафунди, 67) Деулофеу (Самарджич, 46) Несторовски (Пинци, 90+2)
Предупреждения
Белец 45’  -  Перейра 58’
Судьи
Орсато (Италия)
ФК Венеция
ФК Кальяри
ФК Салернитана
ФК Удинезе
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А, 38-й тур: «Милан» стал чемпионом, «Интер» разгромил «Сампдорию» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
18
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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38 тур
21.08 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 3
21.08 19:30
Интер – Дженоа
 4 : 0
21.08 21:45
Эмполи – Лацио
 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
 0 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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