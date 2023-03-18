Семин: «Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия»

Известный российский специалист Юрий Семин считает, что полузащитник «Наполи» Хвичи Кварацхелия может быть претендентом на «Золотой мяч».

«Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Сегодня он такими темпами достигает результата. Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить. Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только в «Реале» бразилец Винисиус Жуниор», — цитирует Sport24 Семина.

В этом сезоне Хвича сыграл в 29 матчах, забил 13 голов и сделал 15 результативных передач. «Наполи» пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов.