«Аталанта» вырвала победу у «Эмполи»

«Аталанта» переиграла «Эмполи» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В конце первого тайма гостям удалось открыть счет. Забитым голом отметился нигерийский защитник Тайронн Эбюэхи.

Сразу после перерыва хозяева отыгрались благодаря мячу полузащитника Мартена Де Рона. В концовке встречи 20-летний датский нападающий Расмус Хойлунд вышел на замену и принес своей команде победу, забив точно в девятку.

«Атланта» набрала 45 очков и осталась на 6-м месте в турнирной таблице. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 28 очков.