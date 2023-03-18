«Аталанта» вырвала победу у «Эмполи»
«Аталанта» переиграла «Эмполи» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 2:1.
В конце первого тайма гостям удалось открыть счет. Забитым голом отметился нигерийский защитник Тайронн Эбюэхи.
Сразу после перерыва хозяева отыгрались благодаря мячу полузащитника Мартена Де Рона. В концовке встречи 20-летний датский нападающий Расмус Хойлунд вышел на замену и принес своей команде победу, забив точно в девятку.
«Атланта» набрала 45 очков и осталась на 6-м месте в турнирной таблице. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 28 очков.
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|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
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|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
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|
18
|Верона
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|19
|
19
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|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|- : -
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|19.03
|22:45
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Интер – Ювентус
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