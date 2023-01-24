Семин назвал Миранчука лидером атакующей игры «Торино»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук — лидер атакующей игры «Торино». Алексей привык выполнять функции лидера на поле еще в «Локомотиве». Когда ему этого не дают делать, то теряется уверенность. В «Аталанте» Алексею не доверяли в полном объеме. А в «Торино» тренер сразу сказал, что Миранчук — важный игрок. И это видно на футбольном поле. Я желаю Алексею одного — чтобы до конца сезона не было ни одной травмы», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 14 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

После 19 туров «Торино» занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков. Лидирует — «Наполи» (50 очков).