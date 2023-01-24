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Сегодня, 16:54

Семин назвал Миранчука лидером атакующей игры «Торино»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Миранчук — лидер атакующей игры «Торино». Алексей привык выполнять функции лидера на поле еще в «Локомотиве». Когда ему этого не дают делать, то теряется уверенность. В «Аталанте» Алексею не доверяли в полном объеме. А в «Торино» тренер сразу сказал, что Миранчук — важный игрок. И это видно на футбольном поле. Я желаю Алексею одного — чтобы до конца сезона не было ни одной травмы», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

27-летний россиянин выступает за «Торино» с августа 2022 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 14 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

После 19 туров «Торино» занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 26 очков. Лидирует — «Наполи» (50 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-miranchuk-lider-atakuyushhej-igry-torino-v-atalante-emu-ne-doveryali/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Юрий Семин
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 1 : 1
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 0 : 1
24.01 22:45
Лацио – Милан
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Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
Себастьяно Луперто

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Эмполи

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