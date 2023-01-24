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Сегодня, 16:44

Булыкин рассказал о шансах Кокорина вернуться в серию А

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Динамо», «Локомотива», сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард Александр Кокорин еще способен себя проявить в серии А.

— Если Кокорин «перезагрузит» карьеру на Кипре, может, он еще «Фиорентине» пригодится, которой принадлежит?
— Ну, естественно, когда он вернется, тренер посмотрит на него на тренировках. Наверняка даст ему шанс. И вот тут главное, чтобы Кокорин себя проявил. Потому что если он себя не проявит Серии А, ему скажут: «Все, спасибо, езжай дальше играть на Кипр». Этот момент будет самым сложным для Саши. Италия — все же совсем другой чемпионат, уровень игры, — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Кокорин перешел в «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-rasskazal-o-shansah-kokorina-vernut-sya-v-seriyu-a/
Александр Кокорин
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 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
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 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 2 : 0
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Сампдория – Удинезе
 0 : 1
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Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
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