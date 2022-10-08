Дубль Джеко принес «Интеру» победу над «Сассуоло»

«Интер» в гостях победил «Сассуоло» в матче 9-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб выиграл со счетом 2:1.

Дубль в составе победителей сделал нападающий Эдин Джеко.

«Интер» набрал 15 очков и пока поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

«Сассуоло» занимает 9-ю строчку (12 очков).