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8 октября, 16:53

«Венеция» Черышева проиграла на своем поле «Бари»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Венеция» проиграла «Бари» на своем поле в матче 8-го тура итальянской серии B.

Гости взяли верх со счетом 2:1.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на замену на 54-й минуте встречи.

«Бари» набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата. «Венеция» опустилась на 16-ю строчку (8 очков).

Денис Черышев
ФК Бари
ФК Венеция
0
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