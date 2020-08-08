Сарри покинул пост главного тренера «Ювентуса»

«Ювентус» объявил об отставке главного тренера Маурицио Сарри. Туринский клуб сделал заявлени об отставке 61-летнего итальянского специалиста.

Накануне «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов. Лучший клуб Италии уступил «Лиону» по сумме двух матчей 1/8 финала — 0:1 и 2:1.

Сарри возглавил бело-черных 16 июня 2019 года. Под его руководством команда в девятый раз подряд выиграла чемпионат Италии, набрав 83 очка. Сарри стал самым возрастным победителем серии А среди тренеров. При этом в финале Кубка Италии туринцы проиграли «Наполи».