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«Сампдория» — «Аталанта»: онлайн трансляция матча серии А

13:00
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Сампдория» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В свой дебютный сезон за итальянскую команду он провел 18 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Следить за матчем «Сампдория» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сампдория» — «Аталанта»

Сампдория — Аталанта

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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