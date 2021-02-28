«Сампдория» — «Аталанта»: онлайн трансляция матча серии А
Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Сампдория» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.
За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В свой дебютный сезон за итальянскую команду он провел 18 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
Следить за матчем «Сампдория» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Сампдория» — «Аталанта»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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