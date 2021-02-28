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Пирло раздраженно ответил на вопрос журналиста после ничьей с «Вероной»

02:32
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).

Итальянский тренер раздраженно ответил на вопрос журналиста Sky Sport Italia Джанкарло Падована об использовании игроков не на своей позиции.

«У нас была чрезвычайная ситуация, если вы посмотрите на отсутствующих. Я уже адаптировал Алекса Сандро в качестве центрального защитника, поэтому мы не могли придумать ничего больше. Когда вам не хватает четырех защитников, включая крайних защитников, и нападающих, скажите мне, что я должен делать.

Драгусин? Он никогда не играл на позиции крайнего, он третий центральный защитник. Вам следует внимательно посмотреть игры, прежде чем задавать вопросы», – ответил Пирло.

«Юве» в таблице серии A идет на третьем месте с 46 очками, «Верона» занимает девятую строчку.

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