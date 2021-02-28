Пирло раздраженно ответил на вопрос журналиста после ничьей с «Вероной»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:1).
Итальянский тренер раздраженно ответил на вопрос журналиста Sky Sport Italia Джанкарло Падована об использовании игроков не на своей позиции.
«У нас была чрезвычайная ситуация, если вы посмотрите на отсутствующих. Я уже адаптировал Алекса Сандро в качестве центрального защитника, поэтому мы не могли придумать ничего больше. Когда вам не хватает четырех защитников, включая крайних защитников, и нападающих, скажите мне, что я должен делать.
Драгусин? Он никогда не играл на позиции крайнего, он третий центральный защитник. Вам следует внимательно посмотреть игры, прежде чем задавать вопросы», – ответил Пирло.
«Юве» в таблице серии A идет на третьем месте с 46 очками, «Верона» занимает девятую строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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