«Сампдория» — «Аталанта»: Миранчук попал в число запасных
Сегодня, 28 февраля, «Аталанта» сыграет на выезде с «Сампдорией» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук попал в число запасных.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Феррари, Ауджелло, Дамсгор, Торсби, Экдал, Янкто, Верре, Ла Гумина.
Запасные: Равалья, Летица, Бальде, Рамирес, Колли, Реджини, Габбьядини, Тонелли, Лерис, Квальярелла, Кандрева.
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино, Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пашалич, Муриэль.
Запасные: Росси, Голлини, Кальдара, Коваленко, Пессина, Руджери, Гисланди, Миранчук, Иличич.
Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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