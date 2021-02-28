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«Сампдория» — «Аталанта»: Миранчук попал в число запасных

13:42
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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Сегодня, 28 февраля, «Аталанта» сыграет на выезде с «Сампдорией» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук попал в число запасных.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Феррари, Ауджелло, Дамсгор, Торсби, Экдал, Янкто, Верре, Ла Гумина.

Запасные: Равалья, Летица, Бальде, Рамирес, Колли, Реджини, Габбьядини, Тонелли, Лерис, Квальярелла, Кандрева.

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино, Мехле, Де Роон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пашалич, Муриэль.

Запасные: Росси, Голлини, Кальдара, Коваленко, Пессина, Руджери, Гисланди, Миранчук, Иличич.

Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

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