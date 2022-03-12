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Сегодня, 18:55

«Сассуоло» в меньшинстве упустил победу в матче с «Салернитаной»

Иван Шитик
Корреспондент

«Салернитана» принимала «Сассуоло» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:2.

С середины второго тайма гости играли в меньшинстве после удаления нападающего Джакомо Распадори. Он получил две желтые карточки подряд в течении трех минут.

Италия. Серия А. 29-й тур
12 мар, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
2:2
Сассуоло
Голы
Бонаццоли, 8 (1:0), Скамакка, 20 (1:1), Траоре, 30 (1:2), Джурич, 81 (2:2)
Салернитана
Сепе Руджери (Раньери, 70) Весели (Зортеа, 46) Фасио Дьембер Эдерсон (Радованович, 31) Кулибали Кастанос (Перотти, 46) Бонаццоли Верди (Муссе, 70) Джурич
Сассуоло
Консильи Мерт Мюльдюр Кирикеш (Руан, 46) Феррари Кирьякопулос Лопес Фраттези (Харруи, 89) Траоре (Матеус Энрике, 78) Распадори Берарди (Каан Айхан, 79) Скамакка (Дефрель, 69)
Предупреждения
Руджери 62’, Раньери 79’  -  Берарди 13’, Распадори 57’, Лопес 90’
Удаления
Распадори 59’ (вторая ж.к)
Судьи
Массими (Италия)
Италия. Серия А. 29-й тур
12 мар, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
2:0
Кальяри
Голы
Эрлич, 55 (1:0), Манай, 74 (2:0)
Нереализованный пенальти
Верде 36
Специя
Проведель Реца Кивер Бастони (Христов, 83) Амиан Эрлич Николау Маджоре Верде (Коваленко, 68) Гьяси (Феррер, 90+1) Агудело (Манай, 68)
Кальяри
Краньо Гольданига Белланова Альтаре Далберт (Дзаппа, 46) Ловато (Бальде, 71) Базелли (Марин, 62) Дейола (Перейро, 62) Грасси Жоау Педру Паволетти
Предупреждения
Манай 75’  -  Паволетти 30’, Жоау Педру 45+3’, Гольданига 75’, Дзаппа 84’
Судьи
Орсато (Италия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 1
Перерыв

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
ФК Кальяри
ФК Салернитана
ФК Сассуоло
ФК Специя
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 - : -
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 - : -
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 - : -
13.03 17:00
Верона – Наполи
 - : -
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
 - : -
14.03 22:45
Лацио – Венеция
 - : -
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