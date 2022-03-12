«Сассуоло» в меньшинстве упустил победу в матче с «Салернитаной»

«Салернитана» принимала «Сассуоло» в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 2:2. С середины второго тайма гости играли в меньшинстве после удаления нападающего Джакомо Распадори. Он получил две желтые карточки подряд в течении трех минут.