Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Болоньей»

13 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Болоньей». Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин включен в число футболистов, которые могут принять участие в этой встрече.

30-летний Кокорин в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Кокорина оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

В последний раз на поле российский футболист выходил 10 января.