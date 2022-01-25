«Салернитана» предлагает Диего Косте контракт на полгода с опцией продления

«Салернитана» предлагает форварду Диего Косте контракт на полгода.

Как сообщает журналист Николо Скира, соглашение будет включать в себя автоматическое продление, если клуб не вылетит из серии А.

«Салернитана» на данный момент занимает последнее место в чемпионате Италии, набрав 10 очков в 22 матчах.

Ранее 33-летний Коста покинул бразильский клуб «Атлетико Минейро». В составе команды форвард забил 5 голов в 19 матчах, а также стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.