Фанаты «Интера» собираются бойкотировать матч с «Миланом»

Фанатская группировка «Интера» Curva Nord объявила, что собираются бойкотировать матч 24-го тура чемпионата Италии против «Интера». Причиной для бойкота являются правила посещаемости стадионов, введенные в Италии из-за коронавируса. Ультрас собираются отказаться от использования мегафонов, флагов и баннеров.

Миланское дерби состоится в субботу, 5 февраля. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

По информации Football Italia, стадион сможет быть заполнен на 50 процентов, что недостаточно для того, чтобы все желающие смогли посетить игру.

Напомним, «Интер» идет на первом месте в турнирной таблице серии А — 53 очка, а «Милан» располагается на третьей строчке — 49 очков.