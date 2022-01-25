«Салернитана» предложила контракт Диего Косте

Форвард Диего Коста может продолжить карьеру в «Салернитане». Итальянский клуб предложил контракт 33-летнему испанцу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее Коста покинул бразильский клуб «Атлетико Минейро». В составе команды форвард забил 5 голов в 19 матчах, а также стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Бразилии.

Диего Коста перешел в бразильский клуб летом прошлого года.