Агент хавбека «Аталанты» Миранчука поделился мнением о его будущем

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о будущем футболиста.

«Я говорил, что решение о будущем будет принимать сам Леша. Сейчас ничего нового я вам не скажу. У нас еще год контракта с «Аталантой» впереди», — сказал Шпинев Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук провел 40 матчей за «Аталанту», забил 4 гола и отдал 12 голевых передач. В составе команды он в конце мая выиграл Лигу Европу.