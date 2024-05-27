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Сегодня, 06:50

Агент хавбека «Аталанты» Миранчука поделился мнением о его будущем

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о будущем футболиста.

«Я говорил, что решение о будущем будет принимать сам Леша. Сейчас ничего нового я вам не скажу. У нас еще год контракта с «Аталантой» впереди», — сказал Шпинев Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Миранчук провел 40 матчей за «Аталанту», забил 4 гола и отдал 12 голевых передач. В составе команды он в конце мая выиграл Лигу Европу.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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