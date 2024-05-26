Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:56

«Аталанта» разгромила «Торино», Миранчук отыграл полчаса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Аталанта» — «Торино».
Фото Reuters

«Аталанта» на своем поле обыграла «Торино» в матче 38-го тура итальянской серии А — 3:0.

За бергамасков отличились Джанлука Скамакка (26-я минута), Адемола Лукман (43-я) и Марио Пашалич, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте.

«Аталанта» (69 очков) занимает четвертое место в серии А. 2 июня команда встретится с «Фиорентиной» в перенесенном матче 29-го тура.

«Торино» (53) финишировал девятым в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:0
Торино

В параллельном матче «Наполи» дома сыграл вничью с «Лечче» — 0:0.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:0
Лечче

Футбол
ФК Аталанта
ФК Лечче
ФК Наполи
ФК Торино
0
Читайте также
Мэр Парижа Идальго намерена искупаться в Сене в преддверии Олимпиады
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Торино»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
14
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 - : -
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 - : -
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 - : -
26.05 21:45
Верона – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости