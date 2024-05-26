«Аталанта» разгромила «Торино», Миранчук отыграл полчаса

«Аталанта» на своем поле обыграла «Торино» в матче 38-го тура итальянской серии А — 3:0.

За бергамасков отличились Джанлука Скамакка (26-я минута), Адемола Лукман (43-я) и Марио Пашалич, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 73-й минуте.

«Аталанта» (69 очков) занимает четвертое место в серии А. 2 июня команда встретится с «Фиорентиной» в перенесенном матче 29-го тура.

«Торино» (53) финишировал девятым в турнирной таблице.

В параллельном матче «Наполи» дома сыграл вничью с «Лечче» — 0:0.