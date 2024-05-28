Агент Азмуна: «В ближайшие две недели будем больше знать по будущему Сердара»

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что пока ситуация с будущим нападающего Сердара Азмуна остается неопределенной.

29-летний иранец провел сезон-2023/24 на правах аренды в «Роме». Права на него принадлежат «Байеру».

«Пока ничего конкретного по будущему Сердара нет. Сначала «Роме» нужно официально решить вопрос со спортивным директором. В ближайшие две недели мы будем знать больше», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Азмун провел 29 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.