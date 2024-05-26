«Фрозиноне» вылетел из серии А

В серии А определилась последняя команда, которая покинула высший итальянский дивизион по итогам сезона-2023/24.

«Фрозиноне» дома уступил «Удинезе» (0:1) в матче 38-го тура серии А. В параллельном матче «Эмполи» дома обыграл «Рому» (2:1).

В результате «Эмполи» (36 очков) поднялся на 17-е место в турнирной таблице, а «Фрозиноне» опустился на 18-е место и вылетел из серии А. Команда поднялась в высший дивизион в прошлом году.

Ранее в серию Б досрочно вылетели «Сассуоло» и «Салернитана».