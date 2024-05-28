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Сегодня, 12:15

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Эдерсона

Владислав Корегин
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Центральный полузащитник «Аталанты» Эдерсон может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии, сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, в подписании 24-летнего бразильца заинтересован «Ливерпуль», рассматривающий футболиста в качестве усиления средней линии в летнее трансферное окно.

Эдерсон выступает за «Аталанту» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 он отыграл за команду 52 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Вместе с «бергамасками» хавбек стал победителем Лиги Европы. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
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19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
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Ман. Сити – Вест Хэм
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Челси

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Александр Исак

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Ньюкасл Юнайтед

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П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

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Рис Джеймс

Рис Джеймс

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