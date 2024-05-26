Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Торино»
Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Торино» на матч в 38-м туре итальянской серии А.
Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 19.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.
«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Толои, Дзаппакоста, Копмейнерс, Пашалич, Холм, Лукман, де Кетеларе, Скамакка.
«Торино»: Джемелло, Масина, Буонджорно, Тамез, Войвода, Илич, Линетти, Белланова, Риччи, Сапата, Пеллегри.
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|
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|
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|37
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|6
|2
|87-20
|93
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
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|18
|9
|10
|64-44
|63
|
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|18
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|13
|48-38
|60
|
8
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|16
|9
|12
|58-44
|57
|
9
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|37
|13
|14
|10
|36-33
|53
|
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|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|37
|9
|10
|18
|36-49
|37
|
14
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
15
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
16
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44-68
|35
|
17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36-53
|34
|
18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27-53
|33
|
19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42-74
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|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
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38 тур
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|- : -
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|- : -
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|- : -
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|- : -
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11
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