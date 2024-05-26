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Сегодня, 18:31

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Торино»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Торино» на матч в 38-м туре итальянской серии А.

Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 19.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.

«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Толои, Дзаппакоста, Копмейнерс, Пашалич, Холм, Лукман, де Кетеларе, Скамакка.

«Торино»: Джемелло, Масина, Буонджорно, Тамез, Войвода, Илич, Линетти, Белланова, Риччи, Сапата, Пеллегри.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Торино

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
0
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Конте согласовал условия контракта с «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 - : -
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 - : -
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 - : -
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Лацио – Сассуоло
 - : -
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Наполи

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

Милан

 8
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Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
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Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
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Тео Эрнандез

Милан

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