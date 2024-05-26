Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Торино»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Торино» на матч в 38-м туре итальянской серии А.

Игра пройдет в Бергамо. Начало — в 19.00 по московскому времени. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.

«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Толои, Дзаппакоста, Копмейнерс, Пашалич, Холм, Лукман, де Кетеларе, Скамакка.

«Торино»: Джемелло, Масина, Буонджорно, Тамез, Войвода, Илич, Линетти, Белланова, Риччи, Сапата, Пеллегри.