«Интер» сыграл вничью с «Вероной» в последнем туре серии А

«Интер» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 38-го тура серии А — 2:2.

Дубль за черно-синих оформил Марко Арнаутович (10-я и 45-я минуты). За хозяев отличились Тиджани Нослин (16-я) и Томаш Суслов (37-я).

«Интер» завершил сезон с 94 очками в серии А. В апреле команда досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Верона» (38) финишировала 13-й в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Эмполи» в концовке вырвал победу над «Ромой» (2:1), «Лацио» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1), а «Фрозиноне» уступил «Удинезе» (0:1) и вылетел из серии А.