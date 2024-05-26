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26 мая, 23:45

«Интер» сыграл вничью с «Вероной» в последнем туре серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Верона» — «Интер».
Фото Reuters

«Интер» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 38-го тура серии А — 2:2.

Дубль за черно-синих оформил Марко Арнаутович (10-я и 45-я минуты). За хозяев отличились Тиджани Нослин (16-я) и Томаш Суслов (37-я).

«Интер» завершил сезон с 94 очками в серии А. В апреле команда досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Верона» (38) финишировала 13-й в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:2
Интер

В параллельных матчах «Эмполи» в концовке вырвал победу над «Ромой» (2:1), «Лацио» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1), а «Фрозиноне» уступил «Удинезе» (0:1) и вылетел из серии А.

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
2:1
Рома
Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
1:1
Сассуоло
Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
0:1
Удинезе

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Рома
ФК Удинезе
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
0
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«Аталанта» разгромила «Торино», Миранчук отыграл полчаса

«Фрозиноне» вылетел из серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 2 : 1
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 0 : 1
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 1 : 1
26.05 21:45
Верона – Интер
 2 : 2
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
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