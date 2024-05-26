Конте согласовал условия контракта с «Наполи»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте близок к тому, чтобы возглавить «Наполи», сообщает La Repubblica.

По информации источника, стороны договорились об условиях контракта. 54-летний итальянец будет получать 9 миллионов евро в год. Кроме того, ему заплатят еще один миллион в качестве бонуса, если неаполитанцы выиграют чемпионат Италии.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

Перед матчем заключительного тура серии А «Наполи» с 52 очками занимает десятое место в турнирной таблице.