«Дженоа» намерен продлить аренду Витиньи у «Марселя»

Форвард «Марселя» Витинья, арендованный «Дженоа», может остаться в итальянском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, генуэзцы не намерены выкупать контракт 24-летнего португальца за 25 миллионов евро, но хотят продлить аренду игрока еще на сезон.

В сезоне-2023/24 Витинья провел 18 матчей за «Дженоа», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.