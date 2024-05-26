Ди Лоренцо летом может покинуть «Наполи»

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо может покинуть клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летний итальянец хочет уйти из команды по окончании сезона. Сообщается, что на игрока претендуют несколько итальянских и других европейских клубов.

В сезоне-2023/24 Ди Лоренцо провел 46 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт истекает в июне 2028 года.