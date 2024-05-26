Мхитарян рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Полузащитник «Интера» и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры.

«Я хочу научиться готовить, путешествовать и поддерживать форму. Я не хочу стать толстяком. И я запишусь на тренерские курсы, но пока не знаю, захочу ли становиться тренером», — цитирует Мхитаряна La Stampa.

35-летний хавбек в сезоне-2023/24 провел 46 матчей, забив два гола и сдела одиннадцать результативных передач.