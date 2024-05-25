«Милан» упустил победу над «Салернитаной» в последнем туре серии А

«Милан» дома сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 38-го тура серии А — 3:3.

У хозяев голы забили Рафаэл Леау, Оливье Жиру и Давиде Калабриа. У гостей отличились Сими (дубль) и Жуниор Самбия.

«Салернитана» забила два гола в концовке встречи — на 87-й и 89-й минутах.

Матч стал последним для тренера Стефано Пиоли во главе «Милана». 24 мая «россонери» объявили об отставке специалиста. Свой последний матч за клуб провел и французский форвард Жиру, который продолжит карьеру в МЛС.

«Милан» набрал 75 очков и завершил сезон серии А на втором месте. «Салернитана» с 17 очками вылетела из высшего дивизиона чемпионата Италии.