«Милан» упустил победу над «Салернитаной» в последнем туре серии А
«Милан» дома сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 38-го тура серии А — 3:3.
У хозяев голы забили Рафаэл Леау, Оливье Жиру и Давиде Калабриа. У гостей отличились Сими (дубль) и Жуниор Самбия.
«Салернитана» забила два гола в концовке встречи — на 87-й и 89-й минутах.
Матч стал последним для тренера Стефано Пиоли во главе «Милана». 24 мая «россонери» объявили об отставке специалиста. Свой последний матч за клуб провел и французский форвард Жиру, который продолжит карьеру в МЛС.
«Милан» набрал 75 очков и завершил сезон серии А на втором месте. «Салернитана» с 17 очками вылетела из высшего дивизиона чемпионата Италии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|37
|29
|6
|2
|87-20
|93
|
2
|Милан
|38
|22
|9
|7
|76-49
|75
|
3
|Ювентус
|38
|19
|14
|5
|54-31
|71
|
4
|Болонья
|38
|18
|14
|6
|54-32
|68
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64-44
|63
|
7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48-38
|60
|
8
|Фиорентина
|37
|16
|9
|12
|58-44
|57
|
9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36-33
|53
|
10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
11
|Дженоа
|38
|12
|13
|13
|45-45
|49
|
12
|Монца
|38
|11
|12
|15
|39-51
|45
|
13
|Верона
|37
|9
|10
|18
|36-49
|37
|
14
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
15
|Кальяри
|38
|8
|12
|18
|42-68
|36
|
16
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44-68
|35
|
17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36-53
|34
|
18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27-53
|33
|
19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42-74
|29
|
20
|Салернитана
|38
|2
|11
|25
|32-81
|17
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|2 : 3
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|2 : 0
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|2 : 0
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|3 : 3
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|- : -
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|- : -
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|- : -
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|- : -
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|29
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|32
|1
|11