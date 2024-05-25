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Сегодня, 23:41

«Милан» упустил победу над «Салернитаной» в последнем туре серии А

Руслан Минаев
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Давиде Калабриа.
Фото AFP
Оливье Жиру.
Фото Reuters
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«Милан» дома сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 38-го тура серии А — 3:3.

У хозяев голы забили Рафаэл Леау, Оливье Жиру и Давиде Калабриа. У гостей отличились Сими (дубль) и Жуниор Самбия.

«Салернитана» забила два гола в концовке встречи — на 87-й и 89-й минутах.

Матч стал последним для тренера Стефано Пиоли во главе «Милана». 24 мая «россонери» объявили об отставке специалиста. Свой последний матч за клуб провел и французский форвард Жиру, который продолжит карьеру в МЛС.

«Милан» набрал 75 очков и завершил сезон серии А на втором месте. «Салернитана» с 17 очками вылетела из высшего дивизиона чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 38-й тур
25 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
3:3
Салернитана

ФК Милан
ФК Салернитана
0
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«Ювентус» обыграл «Монцу» и занял третье место в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 - : -
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 - : -
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Наполи

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Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
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Тео Эрнандез

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