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Пиоли: «Я изучаю английский и хочу попробовать новый опыт за границей»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о своем будущем.

«Я изучаю английский и хочу попробовать новый опыт за границей. АПЛ, конечно, может быть действительно хорошей и привлекательной возможностью», — приводит слова Пиоли журналист Фабрицио Романо.

24 мая «Милан» расторг контракт с Пиоли, который действовал до конца июня 2025 года. Специалист возглавлял «Милан» с октября 2019 года, в сезоне-2021/22 команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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«Милан» упустил победу над «Салернитаной» в последнем туре серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 - : -
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 - : -
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Фрозиноне – Удинезе
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