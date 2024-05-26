Пиоли: «Я изучаю английский и хочу попробовать новый опыт за границей»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о своем будущем.

«Я изучаю английский и хочу попробовать новый опыт за границей. АПЛ, конечно, может быть действительно хорошей и привлекательной возможностью», — приводит слова Пиоли журналист Фабрицио Романо.

24 мая «Милан» расторг контракт с Пиоли, который действовал до конца июня 2025 года. Специалист возглавлял «Милан» с октября 2019 года, в сезоне-2021/22 команда под его руководством выиграла чемпионат Италии.