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Сегодня, 15:00

«Аталанта» — «Торино»: смотреть трансляцию матча серии A

«Аталанта» и «Торино» проведут матч 26 мая в чемпионате Италии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Аталанты&amp;quot;.
Фото Reuters

«Аталанта» и «Торино» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 26 мая. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Аталанта» — «Торино» пройдет на канале «Матч! Футбол 1». Прямой эфир начнется в 18.55 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Аталанта» занимает 6-е место в Серии А с 66 очками в активе, «Торино» с 53 баллами на счету располагается на 9-й строчке.

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Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 - : -
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 - : -
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 - : -
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 - : -
26.05 21:45
Верона – Интер
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
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