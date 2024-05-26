«Аталанта» и «Торино» проведут матч 26 мая в чемпионате Италии

«Аталанта» и «Торино» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 26 мая. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Аталанта» — «Торино» пройдет на канале «Матч! Футбол 1». Прямой эфир начнется в 18.55 мск. Матч серии А смогут увидеть все зрители с подпиской на сервис.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Аталанта» занимает 6-е место в Серии А с 66 очками в активе, «Торино» с 53 баллами на счету располагается на 9-й строчке.

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