«РБ Спорт»: будущее Алексея Миранчука определится этим летом

Представители полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука этим летом проведут переговоры с клубом о будущем игрока, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, агенты попытаются продлить соглашение 28-летнего россиянина с бергамасками. Также не исключается вариант, при котором хавбек покинет клуб уже этим летом.

Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2025 года. В этом сезоне полузащитник провел за клуб 40 матчей, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач.