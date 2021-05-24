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Роналду признан лучшим игроком сезона в «Ювентусе»

12:42
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Болельщики «Ювентуса» признали португальского форварда Криштиану Роналду лучшим игроком команды.

В сезоне-2020/21 серии А 36-летний футболист провел 33 матча, отметившись 29 голами и став лучшим бомбардиром турнира.

Лучшим игроком мая в «Ювентусе» стал защитник Хуан Куадрадо, который в этом месяце провел 5 матчей в серии А, забив 2 гола.

«Ювентус» в завершившемся сезоне занял 4-ю строчку и завоевал место в Лиге чемпионов.

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