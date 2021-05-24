Пресс-служба «Фиорентины» подвела итоги завершившегося сезона в серии А

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала заявление по итогам завершившегося сезона чемпионата Италии.

«Фиорентина» благодарит Джузеппе Якини, Чезаре Пранделли их тренерские штабы, всех игроков команды, которые остаются или уходят своим путем.

Мы сожалеем, что не можем доставить нашим болельщикам того удовольствия, которого они заслуживают и на то, которое мы все надеемся в следующем сезоне", — говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне «Фиорентина» набрала 40 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице.